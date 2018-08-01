التحقيق مع عامل قتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بالبدرشين فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى اتهام عامل بقتل شقيقته بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليها بعد التشريح وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الوفاة، لتحديد أسبابه بشكل مفصل، واستدعت عدد من شهود العيان حول الواقعة؛ لسماع أقوالهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القت القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الجريمة، هو شقيق المجنى عليها.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.