البورصة تخسر 37.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو بنسبة تراجع 4.1%

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 37.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو ليغلق عند مستوى 873.602 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 4.1% عن الشهر الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 498.243 مليار جنيه إلى 474.766 مليار جنيه خلال شهر يوليو المنتهى، بنسبة انخفاض 4.7%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194.616 مليار جنيه إلى 184.602 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.1%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 692.860 مليار جنيه إلى 659.368 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.8%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 3249 مليون جنيه خلال شهر يوليو المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 3302 ألف سند تقريباً.
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