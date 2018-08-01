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خلال العام 2016 ـ 2017..

"الإحصاء": ارتفاع قيمة إنتاج المستحضرات الصيدلانية والكيميائية 22.9%

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:33 ص
"الإحصاء": ارتفاع قيمة إنتاج المستحضرات الصيدلانية والكيميائية 22.9% الصناعات الدوائية شهدت نمو ملحوظ فى الفترة الأخيرة ـ صورة أرشيفية
كتبت هبة حسام
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام لعام 2016/2017 .

 

وبحسب النشرة بلغت قيمة إنتاج المستحضرات الصيدلانية والكيميائية 3.4 مليار جنيه عام 2016/2017  مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2015/2016 بارتفاع بلغ نسبته 22.9%

 

وبلغت قيمة الإنتاج فى صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 4.3 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل3.3 مليار جنيه عام 2015/2016 بارتفاع  بلغت نسبته 28.7 %

 

وبلغت قيمة الإنتاج فى صناعة المنتجات الغذائية 21.5 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل 14.6 مليار جنيه عام 2015/2016 بارتفاع بلغ نسبته 47.4 %

 

ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 30.6%، يليه الفلزات القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثمينة) بنسبة22.2% ، ثم نشاط منتجات التبغ بنسبة 16.4% من قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول وتكريره).


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