"الإحصاء": ارتفاع قيمة إنتاج المستحضرات الصيدلانية والكيميائية 22.9%

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام لعام 2016/2017 .

وبحسب النشرة بلغت قيمة إنتاج المستحضرات الصيدلانية والكيميائية 3.4 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2015/2016 بارتفاع بلغ نسبته 22.9%

وبلغت قيمة الإنتاج فى صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 4.3 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل3.3 مليار جنيه عام 2015/2016 بارتفاع بلغت نسبته 28.7 %

وبلغت قيمة الإنتاج فى صناعة المنتجات الغذائية 21.5 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل 14.6 مليار جنيه عام 2015/2016 بارتفاع بلغ نسبته 47.4 %

ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 30.6%، يليه الفلزات القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثمينة) بنسبة22.2% ، ثم نشاط منتجات التبغ بنسبة 16.4% من قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول وتكريره).