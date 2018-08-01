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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:28 م
خالد صلاح
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اعتقال خلية خططت لأعمال إرهابية ضد القاعدة العسكرية الروسية بطاجكستان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:25 م
اعتقال خلية خططت لأعمال إرهابية ضد القاعدة العسكرية الروسية بطاجكستان قوات الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ.ش.أ)
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أعلنت لجنة الأمن الوطنى فى طاجكستان عن اعتقال خلية إرهابية تابعة لحزب النهضة المحظور فى البلاد، كانت تخطط لأعمال إرهابية، بما فى ذلك ضد القاعدة العسكرية الروسية فى طاجيكستان.

وأوضحت لجنة الأمن الوطنى فى بيان، نقلته وكالة أنباء " نوفوستى" الروسية اليوم الأربعاء، أن جميع عناصر الخلية، وهم 14 شخصا، تم القبض عليهم من قبل أفراد اللجنة فى شهر فبراير من العام الجارى.

وأضاف البيان أن هذه الخلية كانت تخطط للقيام باعمال ارهابية كبيرة خلال احتفالات عيد النيروز، بما فى ذلك ضد القاعدة العسكرية الروسية 201 فى دوشنبيه.

 


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