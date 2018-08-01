ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 877.246 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 162 مليون ورقة مالية بقيمة 754 مليون جنيه عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.77% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.57%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.54%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 28.1 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 33.7 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 8 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 15626 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% عند مستوى 747 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1937 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.