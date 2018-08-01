إٍسرائيل توقف شحنات الوقود لغزة بحجة استمرار إطلاق البالونات المشتعلة

رويترز

ستوقف إسرائيل شحنات الوقود والغاز إلى قطاع غزة اعتبارا من غد الخميس ردا على إطلاق النشطاء البالونات المشتعلة التى أحرقت حقولا فى إسرائيل.

وأفاد بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان اليوم الأربعاء بأنه أمر بوقف إمدادات الوقود إلى القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر.

وقال البيان "القرار اتخذ نظرا لاستمرار إرهاب البالونات الحارقة والاشتباكات عند السياج (الحدودي)".

وهدأت قليلا الاحتجاجات الحدودية التى تخرج كل يوم جمعة منذ 30 مارس لكن المنظمين تعهدوا بالاستمرار حتى ترفع إسرائيل العقوبات الاقتصادية عن القطاع.

وقتل ما لا يقل عن 155 فلسطينيا فى الاحتجاجات بينما قتل جندى إسرائيلى برصاص قناص فى غزة.

وخسرت إسرائيل قطاعات من الأراضى الزراعية والغابات بسبب حرائق سببتها الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم التى يتم تحميلها بمواد حارقة وإطلاقها من غزة. وردت إسرائيل بالفعل بمنع دخول البضائع التجارية غير الأساسية إلى القطاع.