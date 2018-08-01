إطلاق عقار جديد لمرضى أنيميا البحر المتوسط يؤخذ بالفم يوميا بدلا من الحقن

كتبت أمل علام

نظمت إحدى شركات الأدوية مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، للتعريف بالعقار الجديد لعلاج مرضى أنيميا البحر المتوسط، وهو عقار "ديفراسيروكسين" الأول من نوعه الذى يؤخذ على شكل قرص واحد يوميا لعلاج مرض" الثلاسيميا "، الذى يعد أحد التحديات الصحية فى مصر، حيث يبلغ عدد حاملى المرض من 5 إلى 9% من إجمالى عدد سكان مصر.

من جانبها قالت الدكتورة آمال البشلاوى أستاذ طب الأطفال، وأمراض الدم بمستشفى أبو الريش الجامعى ورئيس الجمعية، إن مرض الثلاسيميا تكمن مشكلته فى تراكم الحديد بالجسم نتيجة نقل الدم المستمر لفترات طويلة.

وأضافت أن مرض الثلاسيميا له أكثر من درجة، موضحة أن هناك أشخاص حاملين للمرض تكون لديهم نسبة أنيميا البحر المتوسط بسيطة لا تتطلب العلاج، وهناك أنيميا متوسطة تسبب ظهور علامات الشحوب على الشخص المصاب بعد عمر سنتين فأكثر، أما الأنيميا الشديدة فتظهر على الطفل فى عامه الأول، أو خلال الستة أشهر الأولى من حياته، وتزداد خلالها الإصابة تدريجيا، ولا يمكن علاجها إلا بنقل الدم المتكرر الذى يؤدى إلى تراكم الحديد فى أعضاء الجسم مثل الكبد والقلب والغدة النخامية والبنكرياس، ونتيجة لذلك يصاب المريض بفشل أو ضعف فى وظائف هذه الأعضاء بسبب تراكم الحديد بالأعضاء الحيوية بالجسم والذى يحتاج إلى عقار لإخراجه من الجسم.

من جانبها، قالت الدكتورة منى حمدى أستاذ طب أمراض الدم والأطفال ومدير مركز البحوث الإكلينيكية بطب القاهرة، أنه منذ سنوات عديدة تسعى شركات الأدوية لإيجاد علاجات لمرضى الثلاسيميا، وأخيرا توصلت الشركة المنتجة للعقار لدواء جديد يعمل على التخلص من الحديد المتراكم فى الدم، والذى كان المرضى يجدون صعوبة فى تناول العقاقير التقليدية، والالتزام بتناولها حيث كان يتم أخذه بحقنة تحت الجلد من خلال مضخة لمدة تتراوح من 8 إلى 16 ساعة على مدار 5 أيام أسبوعيا حتى ظهرت أقراص سهلة البلع تؤخذ مرة واحدة يوميا، مما أدى إلى تحسن التزام المرضى بتناول الدواء بنسبة 92.9% مقارنة بالأدوية الأخرى.























