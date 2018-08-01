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إصابة طفلة بتهتك بالطحال لسقوطها على درجات سلم منزلها بالمنوفية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:11 ص
إصابة طفلة بتهتك بالطحال لسقوطها على درجات سلم منزلها بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت طفلة بتهتك فى الطحال واشتباه ما بعد الارتجاج لسقوطها على درجات السلم بمنزلها بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية .
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باستقبال مستشفى منوف العام الطفلة "ج . أ . ر" عامان ومقيمة دائرة المركز مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وتهتك بالطحال.
 
بالانتقال والفحص وسؤال والدتها "م . ج . و" 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بسقوط كريمتها علي درجات سلم المنزل، مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدا.
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة  .
 
 

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