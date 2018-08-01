إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

من ناحية أخرى، أحال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، مسئول النظافة بقرية اتليدم إلى الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لإهماله وتقصيره في أداء واجبه الوظيفي، بسبب وجود تجمعات من القمامة على طريقي الديروطية ومنشأة النصر.