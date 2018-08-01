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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:14 م
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إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:06 م
إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا جانب من الحملة
المنيا- حسن عبد الغفار
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أزالت الوحدات المحلية لمركزي بني مزار والمنيا، 32 حالة تعد علي الأرض الزراعية، حيث تم إزالة 21 حالة بمساحة 22 قيراطا و18 سهما بحوض أبو خمسة وحوض أمين و3 حالات وحدة محلية بمساحة 350 م2 بمدينة بني مزار.
 
وفى مركز المنيا، تم ازالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 350 مترا بقرية الشرف، وحالتى تعدى بقرية بشكاتب بدائرة الوحدة المحلية بصفط الخمار بمساحة 2 قيراط.
 
 وتواصل الوحدات المحلية جهودها في التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة أى حالة تعد في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
 
من ناحية أخرى، أحال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، مسئول النظافة بقرية اتليدم إلى الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لإهماله وتقصيره في أداء واجبه الوظيفي، بسبب وجود تجمعات من القمامة على طريقي الديروطية ومنشأة النصر.
 
جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لرئيس المركز، بقري منشاة النصر وقرية سفاى وطريق الديروطية الواصل بين قرية سفاي و قرية اتليدم لمتابعة مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
 
ووجه رئيس المركز رؤساء القرى بتنظيم حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة التجمعات والتراكمات من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها للظهير الصحراوي مع تمهيد الطرق الجانبية تيسيراً لحركة المرور وتسهيلاً على المارة من المواطنين.
 
 
 
 
 
 

 


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