video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أول فوج من حجاج موريتانيا يغادر السبت إلى الأراضى المقدسة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:00 ص
أول فوج من حجاج موريتانيا يغادر السبت إلى الأراضى المقدسة حجاج بيت الله الحرام
نواكشوط (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية فى موريتانيا، أن الفوج الأول من الحجاج، والذى يضم 500 حاج، سيتوجه، السبت القادم، إلى الأراضى المقدسة.

وقال المسؤول بمديرية الحج والعمرة فى الوزارة محمد ولد الزناكى - حسبما أفادت الإذاعة الموريتانية- إن مغادرة الأفواج ستتواصل خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن عدد الحجاج الموريتانيين هذا العام وصل إلى 3200 حاج.

وأكد المسؤول بمديرية الحج أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة بإنجاح الموسم ووضع الحجاج الموريتانيين فى ظروف ملائمة تمكنهم من أداء هذه الشعيرة على أكمل وجه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسيير 15 رحلة جوية للأراضى المقدسة لنقل 2730 حاجًا

المملكة السعودية تعلن إكتمال استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

موريتانيا

اخبار موريتانيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة