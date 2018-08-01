أول فوج من حجاج موريتانيا يغادر السبت إلى الأراضى المقدسة

نواكشوط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية فى موريتانيا، أن الفوج الأول من الحجاج، والذى يضم 500 حاج، سيتوجه، السبت القادم، إلى الأراضى المقدسة.

وقال المسؤول بمديرية الحج والعمرة فى الوزارة محمد ولد الزناكى - حسبما أفادت الإذاعة الموريتانية- إن مغادرة الأفواج ستتواصل خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن عدد الحجاج الموريتانيين هذا العام وصل إلى 3200 حاج.

وأكد المسؤول بمديرية الحج أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة بإنجاح الموسم ووضع الحجاج الموريتانيين فى ظروف ملائمة تمكنهم من أداء هذه الشعيرة على أكمل وجه.