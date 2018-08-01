أسهم أوروبا تستقر صباحا وسط تفاؤل بالأرباح ومخاوف من الحرب التجارية

رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وسط مجموعة جديدة من نتائج أرباح الشركات بددت أثر مؤشرات متفاوتة بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش لم يشهد مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي تغيرا يذكر، بينما زاد المؤشر "داكس الألماني" بنسبة 0.1 % و"كاك 40 " بنسبة الفرنسي 0.3 %.

وكان القطاع المالي الأوروبي من القطاعات القليلة الرابحة بعدما أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي نتائج أفضل من المتوقع لأرباح الربع الثاني من العام وارتفع سهمه 0.6 %.

وزاد سهم بنك لويدز البريطاني 2% بعدما قفزت أرباحه قبل خصم الضريبة 23 % في النصف الأول من العام الحالي.

كما ارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه، حيث صعد سهم إير فرانس- كيه.إل.إم 7% بعدما تجاوزت نتائج الربع الثاني التوقعات.

وكان قطاع الموارد الأساسية الأسوأ أداء بين القطاعات ونزل مؤشره 1.6%، وتراجعت أسعار النحاس بفعل تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة قد تقترح فرض رسوم جمركية أعلى نسبتها 25 % على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.