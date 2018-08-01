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أستاذ جراحة: عمليات تكميم المعدة تساعد فى التخلص من 50% من الوزن الزائد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:00 ص
أستاذ جراحة: عمليات تكميم المعدة تساعد فى التخلص من 50% من الوزن الزائد دكتور محمد تاج الدين أستشارى جراحة السمنة
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور محمد تاج الدين استشارى جراحات السمنة المفرطة بجامعة الأزهر، عن أن عملية تكميم المعدة تتميز بالعديد من المميزات، حيث إنها من أسهل العمليات التى تساعد على فقدان الوزن بالإضافة الى كونها تساعد على تقليل حجم المعدة ما يؤدى إلى تقليل كمية الطعام المتناولة والتخلص من 50 إلى 70 % من الوزن خلال أول عام بعد إجراء العملية .

 

وقال الدكتور محمد تاج الدين، أن هذه العملية لا تؤثر على وظائف المعدة ولا تغير مسارات الطعام فى الجهاز الهضمى، ويتم إجراءها لكل المرضى الذين يعانون من السمنة، كما أن عمليات تكميم المعدة من العمليات المنتشرة فى كل العالم، وتساهم فى تقليل الوزن بشكل ملحوظ.

 

وأشار إلى أن عملية تكميم المعدة تتم من خلال المنظار، وبعدها تأخذ المعدة شكل الموزة، وبهذا لن يشعر المريض بالجوع بشكل سريع كما كان الوضع من قبل.

 

وأضاف تاج الدين أن الوقاية من السمنة وأمراضها سهل للغاية، ولكن مع التشخيص السليم، ووضع خارطة علاج صحيحة خاصة أن أسباب السمنة تختلف من شخص لآخر قد تكون نفسية أو وراثية أو عضوية .

 

وأوضح الدكتور محمد تاج الدين أن السمنة مرض مرتبط بأمراض كثيرة، وتسبب فى حدوث عدد كبير من الأمراض، حيث إن السمنة تقود لإصابة الشخص بالعديد من الأمراض والتى تؤثر على صحته فيما بعد، خاصة أن معظم هذه الأمراض المرتبطة بها مزمنة يجب الحذر والوقاية منها ،حتى لا نصل الى مرحلة يصعب علاجها.

 


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