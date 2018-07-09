7 معلومات عن رواية "المريض الإنجليزى" بعد فوزها بجائزة مان بوكر الذهبية

كتب بلال رمضان

فازت رواية "المريض الإنجليزى" للكاتب السيريلانكى مايكل أونداتجى، مساء اليوم، الأحد، بالجائزة الذهبية لجائزة مان بوكر، بمناسبة مرور 50 عاما على إطلاق الجائزة.

وجائزة مان بوكر الذهبية، قائمة على اختيار 5 روايات سبق وأن فازت بجائزة مان بوكر للرواية الدولية، حيث قام كل عضو من أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وهم 5 أعضاء، باختيار رواية واحدة من 10 روايات تمثل عقدًا من الزمن، وكان من بينهم رواية "المريض الإنجليزى".

1: صدرت رواية "المريض الإنجليزى" للكاتب السيريلانكى مايكل أونداتجى لأول مرة عام 1992.

2: فازت الرواية بجائزة مان بوكر للرواية الدولية عام 1992.

3: تدور أحداث الرواية فى صحراء مصر، أثناء الحرب العالمية الثانية، بعدما سقطت طائرة "المريض الإنجليزى" ونتج عنها تشوهه بالحروق إلى درجة لم تمكن أحدًا من معرفة هويته، خاصة أنه فقد ذاكرته نتيجة لهذا الحادث.

4: خلال أحداث الرواية نكتشف أن "المريض الإنجليزى" لم يكن إنجليزيا، بل مجريا، برع فى رسم الخرائط لشغفه الشديد بالصحراء، وزار مصر، وتنقل فى الصحراء الغربية.

5: على الرغم من أن الرواية تدور فى مصر، إلا أنها لم تتحدث عن العرب لأنها تسرد قصة الضمير الأوروبى الذى مزقته الحرب العالمية الثانية، بعدما أثقل تاريخه الاستعمارى كاهله.

6: تحولت رواية "المريض الإنجليزى" عام 1996 إلى فيلم سينمائى أصبح من روائع أفلام السينما الكلاسيكية.

7: يعد الكاتب مايكل أونداتجى (12 سبتمبر 1943) أول كاتب يحصل على جائزة مان بوكر سواء فى كندا أو سيرلانكا، وعلى الرغم من أنه عرف فى عالم الأدب كروائى، إلا أنه كان يكتب الشعر قبل الرواية، إلى جانب كتابته لأدب السيرة الذاتية والسينما.

جدير بالذكر أن القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الذهبية ضمت خمس روايات، هم:

رواية "فى دولة حرة" للكاتب فيديادر سوراجبراساد نيبول.

رواية "القمر النمر" للكاتبة بينيلوب ليفلى.

رواية "المريض الإنجليزى" للكاتب مايكل أونداتجى.

رواية "صالة الذئب" للكاتبة هيلارى مانتل.

رواية "لينكولن فى باردو" للكاتب جورج سوندرز.