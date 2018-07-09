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5 أدلة إدانة ضد المتهمين بخطف طفل الشروق .. تعرف عليها

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:51 ص
5 أدلة إدانة ضد المتهمين بخطف طفل الشروق .. تعرف عليها طفل الشروق
كتب أحمد حسنى
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تبدأ نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، صباح اليوم الإثنين، التحقيق مع المتهمين بخطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق، بعرض المتهمين على الطفل للتعرف عليهم.

وتستند النيابة فى اتهامها للمتهمين لعدة أدلة من بينها:

كاميرات المراقبة
 

كشفت كاميرات المراقبة بمنزل أسرة الطفل بمدينة الشروق التفاصيل الكاملة لخطف الطفل مدعمة بصور واضحة لوجوه المتهمين أثناء خطفهم للطفل.

تسجيل المكالمات
 

بعد اختطاف الطفل هشام سامى، تمركزت قوات الأمن بمنزل الأسرة، وحصلت على إذن النيابة بتسجيل جميع المكالمات الصوتية للمتهمين خلال تفاوضهم مع الجد لدفع الفدية.

شهادة الطفل
 

تأتى شهادة الطفل هشام سامى فى مقدمة أدلة ثبوت الاتهام ضد المتهمين، بعد تعرف الطفل على المتهمين بخطفه.

تحريات المباحث
 

أثبتت تحريات المباحث تورط المتهمين المقبوض عليهم وتخطيطهم لخطف الطفل؛ من أجل دفع الفدية.

اعتراف المتهم الرئيسى
 

يَأْتِي اعتراف المتهم الرئيسى فى خطف طفل الشروق، فور القبض عليه وإرشاده عن باقى المتهمين، كدليل قوى ضد المتهمين.


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