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الإثنين، 09 يوليه 2018 05:19 ص
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20 مليون جنيه زيادة مستهدفة فى صادرات الزجاج والبلور العام المالى المقبل

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:00 ص
20 مليون جنيه زيادة مستهدفة فى صادرات الزجاج والبلور العام المالى المقبل الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم
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وضعت القابضة المعدنية برئاسة الدكتور مدحت نافع، خطة شاملة لإنعاش شركة الزجاج والبلور، إحدى الشركات التابعة لها.

وفى هذا الإطار صدرت شركة الزجاج والبلور، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بـ84 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، فيما تستهدف الشركة زيادة الصادرات إلى 104 ملايين العام المالى المقبل، بزيادة نحو 20 مليون جنيه.

وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، فإنه بلغ مجمل الإيرادات 170.2 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، مقابل إيرادات مستهدفة تصل إلى 191 مليون جنيه العام المالى المقبل.

جدير بالذكر أن الشركة تسعى إلى تنشيط التسويق، وفتح فروع جديدة لها الفترة المقبلة.


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