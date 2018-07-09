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وزير خارجية إيطاليا يشيد بدور البابا تواضروس فى نشر التسامح والاستقرار

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:32 ص
وزير خارجية إيطاليا يشيد بدور البابا تواضروس فى نشر التسامح والاستقرار البابا تواضروس
(أ ش أ)
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رحب وزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو ميلانيزى بزيارة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لروما، معربًا عن سعادته بلقائه، وذلك خلال حفل الاستقبال الذى أقيم لقداسته بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال ميلانيزي: "يسرنى ويزيدنى شرفًا أن أتقابل مع قداستكم وأتبارك منكم فوجودكم مع الآباء البطاركة والبابا فرنسيس فى اجتماع الصلاة المسكونى يزيد من مساحة حرية العبادة التى ندعو إليها".

وأضاف: "متابعتنا للصراعات الموجودة فى الشرق الأوسط تزيد من مساندتنا وعلاقتنا القوية مع مصر على المستوى الاقتصادى والسياسي".

وقال الوزير الايطالى موجهًا كلامه لقداسة البابا: "لا شك أن دوركم يا قداسة البابا المعروف فى نشر رسالة الحب والتسامح ونبذ العنف والإرهاب له تأثير كبير على الاستقرار والتعايش السلمى بين كل المعتقدات".

ويزور قداسة البابا إيطاليا حاليًا للمشاركة فى يوم الصلاة لأجل السلام فى الشرق الأوسط، الذى أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس.

 


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وزير خارجية إيطاليا يشيد بدور البابا تواضروس

وزير خارجية إيطاليا

البابا تواضروس




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