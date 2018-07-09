وزير الصناعة يبحث مع اعضاء "الهندسية" والمجلس التصديرى سبل تطوير القطاع

كتب – إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية هائلة فى مجال الصناعات الهندسية وهو ما يؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة لإحداث تكامل مع كافة الوزرات والجهات المعنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتفضيله عن مثيله المستورد خاصة وان الصناعة المصرية ملتزمة بتطبيق كافة معايير الجودة سواء المحلية او الدولية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، أعضاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة عمرو أبو فريخة

وأوضح نصار أن الوزارة حريصة على استكمال كافة محاور استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والبناء عليها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الاعمال بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية التنمية المستدامة 2030

واستعرض اللقاء التصور الخاص بعقد مؤتمر موسع حول تعميق التصنيع المحلى والتوجه نحو التصدير والذى يستهدف القاء الضوء على الإمكانات الهائلة التى تمتلكها الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية وكذا الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة معدلات تصدير المنتجات الصناعية.

من جانبه استعرض المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى رؤية المجلس لزيادة وتنمية صادرات القطاع وبصفة خاصة لبعض الدول الافريقية خاصة فى ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية متميزة وهو الامر الذى يعطى مصر ميزة تنافسية داخل أسواق القارة السمراء.

وأشار المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن الغرفة اجرت زيارات ميدانية لعدد من المصانع الهندسية للوقوف على الإمكانات المتوافرة والسعى لتحقيق التكامل بين هذه المصانع الامر الذى يسهم فى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل عمليات الاستيراد

من جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، أهمية تعزيز التعاون بين مصانع القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام لتلبية احتياجاتهم من المنتجات الوسيطة المنتجة محلياً بديلاً عن الاستيراد.