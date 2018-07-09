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وزير التعليم العالى يشهد فعاليات ورشة عمل حول المخطط الشامل للموانئ التجارية

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:16 م
وزير التعليم العالى يشهد فعاليات ورشة عمل حول المخطط الشامل للموانئ التجارية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، فعاليات ورشة عمل حول دراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية 2030، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو عادل نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق/ مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس.

وتهدف ورشة العمل إلى استعراض أهمية ومحاور بناء مخطط شامل للموانئ البحرية المصرية، والتعرف على أهداف ورؤى القطاعات المختلفة وأصحاب المصالح لمراعاتها عند إعداد المخطط الذى يهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية لها لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول، وزيادة الإنتاجية، وكفاءة التشغيل بالموانئ، والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.

وعلى هامش فعاليات الورشة قدم بيتر كارديبرنج مدير المشروع بالمكتب الاستشارى لميناء هامبورج بألمانيا عرضاً تفصيليا لعناصر ومراحل دراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية.

كما استعرض رؤساء قطاع النقل البحرى، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رؤية وأهداف وزارة النقل وهيئات الموانئ البحرية والشركات العاملة بالموانئ المصرية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تأتى على خلفية توقيع عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى عام 2030 الشهر الماضى بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

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