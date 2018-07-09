وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات اجتماعًا مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الوزارة.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار التهنئة للدكتور أشرف صبحى بمناسبة تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة، مشيدًا بما قدمه من جهود مثمرة ورؤية واضحة أسهمت فى إعداد الخطة التنفيذية للنهوض بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، متمنيًّا له خالص التوفيق فى أداء مهامه فى تنمية المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن اهتمام الدولة بالرياضة، وعلى رأسها القيادة السياسية يعطى دفعة كبيرة لتطوير المنظومة الرياضة فى مصر، مؤكدًا على دور الجامعات فى عودة الصورة الحضارية والنموذجية للتشجيع الرياضى داخل المنشآت الرياضية من خلال غرس الروح والقيم الرياضية لدى الطلاب.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة اكتشاف الموهوبين رياضيًّا من مختلف الأعمار على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات وتطويرها ورفع مستواها، مؤكدًا أهميتها ودورها الإيجابى فى تأهيل الطلاب وإعدادهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة استعداد الوزارة لتسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية وما يتبعها من منشآت شبابية ورياضة من أجل إعداد طلاب الجامعات ثقافيًّا وفنيًّا ورياضيًّا، مقترحًا توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى من أجل إعداد جيل من الشباب قادر على بناء مصر من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الشبابية فى المجالات الثقافية والسياسية والفنية والرياضية.

ووافق المجلس على مشاركة بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للمشاركة في البطولات الآتية:

1. بطولة العالم للجامعات للملاكمة (إليستا، روسيا) خلال االفترة من 2-7 /9/2018

2. بطولة العالم للجامعات للإسكواش (برمنجهام، إنجلترا) وذلك خلال الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر المقبل.

3. بطولة العالم للجامعات لرفع الأثقال (بولاندا) وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر المقبل.

ووافق المجلس أيضًا على إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للمشاركة في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد (كرواتيا) خلال الفترة من 30 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، كما قرر المجلس تنظيم جامعة الفيوم للمهرجان الرياضى للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية.

ووافق المجلس أيضًا على إقامة الحفل الختامي للدورة الرياضية الخامسة والأربعين للجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2017/2018، كما وافق المجلس على تكريم بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات التي شاركت ببطولة الألعاب الشاطئية بالمملكة المغربية.