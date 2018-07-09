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وزير التجارة: تطوير الموانئ البحرية يشجع الاستثمارات فى الصناعة

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:58 م
وزير التجارة: تطوير الموانئ البحرية يشجع الاستثمارات فى الصناعة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب رضا حبيشى - تصوير كريم عبد العزيز
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أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير الموانئ المصرية سيخدم ويشجع الاستثمارات فى الصناعة وحركة نقل البضائع بالموانئ. 

وأضاف اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بمؤتمر النقل البحرى اليوم الإثنين، أن هناك نمو سنوى فى حركة التجارة بالعالم وحركة تداول الحاويات. 
 
كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أعلن بدء إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد، لافتا إلى أنه سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا.
 
 

 

المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (15)
 

 

المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (16)

 

المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (17)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (18)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (19)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (20)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (21)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (22)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (23)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (24)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (25)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (26)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (27)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (28)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (29)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (30)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (31)
 
المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية (32)
 
 
 

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