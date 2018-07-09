وزير الاتصالات: الاستعانة ببيت خبرة عالمى لتسويق المناطق التكنولوجية

كتبت: هبة السيد

كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تدرس كيفية تفعيل المناطق التكنولوجية وتسويقها لتكون جاذبة للاستثمار، حيث تم إنفاق مبالغ ضخمة للغاية على تلك المناطق ولابد من المحافظة عليها.

وأضاف طلعت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة بصدد البحث عن بيت خبرة لمساعدتها فى هذا المشروع وذلك عبر طرح مناقصة بهذا الشأن، وذلك عقب الانتهاء من دراسة التى تقوم بها الوزارة لاسيما أيضا بالنقاط المتعلقة بالخدمات الإستشارية التى تريدها الوزارة.

وأضاف طلعت قائلا:" لن نلغى المناطق التكنولوجية بل سندعم قدرتها على جذب الإستثمار والصناعة و خلق فرص عمل واعداد كوادر للعمل بها وتوطين صناعة التنولوجيا".

كانت وزارة الاتصالات قد تعاقدت مع شركة "آرنست أند يانج"، وهى من أكبر شركات الخدمات المالية العالمية فى عام 2016، لوضع دراسة متخصصة حول الجدوى الاقتصادية للمناطق التكنولوجية.

ووفقا لمصدر بالوزارة آنذاك قال لليوم السابع أن الدراسة أكدت على جدوى المناطق الاقتصادية، وقدرتها على تحقيق المستهدف منها من زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل.