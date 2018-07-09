وزيرة الهجرة: بروتوكول معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية قيد المراجعة

كتب محمود راغب

فى إطار الإعداد لملتقى المصريين فى الخارج "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، الذى تعقده وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السبت الموافق 28 يوليو الجارى، تلقت الوزارة عبر التطبيق الذى أطلقته لاستقبال اقتراحات واستفسارات المواطنين على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، عدة استفسارات حول ما تم التوصل إليه في ملف بحث معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة النقل الإيطالية أرسلت موافقتها المبدئية على مقترح البروتوكول الذي يقضى بمعادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية، ونوهت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارات الخارجية والداخلية والهجرة للانتهاء من مراجعة المختصين لكل البنود ليكون الاتفاق ملبيا لطموحات المواطنين، وسيتم التوقيع قريبا، مؤكدة أنها تعطى هذا الملف أولوية قصوى تلبية لمطالب المصريين المقيمين فى إيطاليا، الذى يأتى هذا الملف على قمة أولوياتهم ومتطلباتهم ‏واحتياجاتهم.

وأشارت "مكرم" إلى تواصلها الدائم مع هشام بدر سفير مصر بإيطاليا، الذى يتابع خطوات الاتفاقية ويقوم بجهد كبير لإتمامها.

وأوضحت "مكرم" أهمية هذه الخطوة، لتقنين أوضاع المصريين فى إيطاليا ومساواتهم بإخوانهم من عدة دول فى الإقليم مثل الجزائر والمغرب بالموافقة على معادلة رخص قيادتهم، مؤكدة أن تنفيذ تلك الخطوة سيخدم أكثر من 200 ألف مصرى هناك.

وأكدت وزيرة الهجرة أن أى ملف يتم التعامل معه بمنتهى الجدية، ونفت ما تردد من شائعات حول تجميد الفكرة وعدم تنفيذها، مشيرة إلى النجاح الذى تحقق مؤخرا أيضا فى إصدار تسهيلات من وزارة الداخلية استجابة للمسجل فى رقمهم القومى "مقيم بالخارج"، حيث تم السماح لهم بتسجيل مقر إقامتهم على أحد الأقارب داخل مصر حتى الدرجة الرابعة ليتمكنوا من المشاركة الانتخابية.

وفيما يخص رخص القيادة بإيطاليا، كانت السفيرة نبيلة مكرم قد قامت بزيارة إلى روما فى فبراير الماضى ضمن جولتها المكوكية فى أوروبا لحشد ‏المصريين بالخارج من أجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتقت خلالها مع الجانب الإيطالى مع ووفد من وزارة الداخلية المصرية لبحث معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية.

واجتمعت اللجنة، وعلى رأسها وزيرة الهجرة، مع مسئولى وزارة النقل الإيطالية، حيث تم عرض مذكرة بها موافقات من الجانب المصرى على التعديلات الإيطالية الخاصة بالاتفاقية المشتركة بين البلدين لتبادل رخص القيادة، التى وعدت بدورها بتنفيذ هذا المقترح بعد استيفاء ودراسة كل ماقدمته اللجنة، وإبلاغ وزارة الخارجية المصرية بموافقتها على تنفيذ المقترح.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد التقت مسبقا في القاهرة بالسفير ‏الإيطالي لدى مصر "جيامباولو‎ ‎كانتيني" بمقر وزارة الهجرة بالقاهرة، وخلال اللقاء طالبت بالتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة لعقد اجتماع معها وبصحبتها مسئولى من وزارة الداخلية المصرية، لبحث خطوات ‏تنفيذية لمعادلة رخصة القيادة للمصريين المقيمين فى إيطاليا، التى يتطلب إعادة إصدارها هناك مبالغ مالية مرتفعة وإجراءات معقدة، وقد نسق بالفعل هذا اللقاء.