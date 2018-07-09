هيئة الرقابة الأوروبية تكشف محاولة إيران سحب 300 مليون يورو من ألمانيا

بروكسل (أ ش أ)

كشفت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الأوروبية عن محاولات مسئولين إيرانيين سحب 300 مليون يورو نقدا من ألمانيا لنقلها عبر الطائرات إلى إيران.

وقالت الهيئة - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الاثنين، " أن هذه الخطة، التى تقول طهران إنها لسد حاجات الإيرانيين، الذين يريدون مغادرة البلاد للسياحة أو العلاج، فيما يمنع القانون الأوروبى هذه التصرفات استنادا إلى قانون البنوك وغسيل الأموال، الذى تلتزم به كافة المصارف الأوروبية".

يذكر أن كشف هذه التصرفات الرسمية الإيرانية قد يؤدى إلى مشاكل دبلوماسية خطيرة بين الولايات المتحدة وألمانيا، ومن المنتظر أن تدخل العقوبات الأمريكية الصارمة ضد القطاع المالى الإيرانى حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة وهو ما يقلق نظام إيران بسبب نفاد الأموال.