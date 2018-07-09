نيوزيلندا تعتزم شراء طائرات "بوينج" للدوريات البحرية

أ ف ب

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أنها ستخصص مبلغ 2,35 مليار دولار نيوزيلندى (1,4 مليار يورو) لشراء تجهيزات بينها أربع طائرات "بوينج" للدوريات البحرية من الحكومة الأمريكية.

وستحلّ بوينج "بى-8 ايه بوسيدون"، وهى طائرة للدوريات البحرية متخصصة فى مكافحة الغواصات والسفن والاستخبارات الالكترونية، محل ست طائرات "بى-3 اوريون" قديمة تعمل منذ ستينات القرن الماضى.

وصرّح وزير الدفاع رون مارك أن "هذا الشراء يسمح لنيوزيلندا بمواصلة تعاملها فى المستقبل بشكل مستقل مع الاوضاع البحرية، وعندما يكون ذلك ضروريا، العمل مع شركاء مثل استراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وسيخصص نصف قيمة الميزانية لشراء الطائرات والنصف الآخر لتمويل بنى تحتية وأجهزة أخرى لمحاكاة الطيران.

وتتولّى ويلينجتون مسؤولية منطقة بحث وإنقاذ واسعة فى المحيط الجنوبى وجنوب المحيط الهادئ. وتنشر بشكل منتظم معدات عسكرية لمرافقة عمليات الانقاذ الانسانية فى المحيط الهادئ.

وأضاف الوزير ان "المحافظة على قدرتنا على إجراء دوريات بحرية، أمر أساسى لأمن نيوزيلندا القومى ولقدرتنا على المساهمة فى الجهود الدولية للأمن العالمى".

وأعلنت استراليا المجاورة مؤخرا استثمارات بقيمة 5,2 مليار دولار لتطوير وبناء طائرات مسيّرة أمريكية مخصصة لعمليات عسكرية مشتركة ولمراقبة المحيطات بما فى ذلك بحر الصين الجنوبى.