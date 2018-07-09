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نيابة السويس تستأنف ضد الإفراج عن 6من مسئولى الصادرات والجمارك بالسويس

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:50 ص
نيابة السويس تستأنف ضد الإفراج عن 6من مسئولى الصادرات والجمارك بالسويس محكمة - أرشيفية
السويس- سيد نون
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قامت النيابة العامة بالسويس، اليوم الإثنين، بالاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة جنح السويس أمس، بالإفراج  عن 6 مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة فى القضية رقم 27  لسنة 2018 بكفالة مالية قدرها 20 الف جنية لكل منهم، والمتهمين بالقضية هم، " ج . ع . ه " مدير عام " و " سيد . م . أ " مدير عام، و " م . أ . أ " مير عام مساعد و " م . س " مدير إدارة و " م . أ . أ " مدير إدارة و " و . أ " موظف.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الافراج تحت التحفظ، الفحص)، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم بالتلاعب في فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم عدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة، لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف، بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع، حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

 


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