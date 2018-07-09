نقابة عمال النفط بالجابون تعلن الإضراب عن العمل 15 يوما فى منشآت توتال

ليبرفيل (أ ش أ)

أعلنت نقابة عمال النفط فى الجابون، القيام بإضراب عن العمل يستمر خمسة عشر يوما فى منشآت شركة النفط الفرنسية "توتال" وذلك بعد فشل المفاوضات مع الشركة لمطالبها، ومن بينها الزيادة فى الرواتب.

وقالت المنظمة الوطنية لموظفى البترول فى بيان بثه "راديو "أفريقيا 1"، اليوم الاثنين، إن الإضراب سيغطى جميع المرافق التى يعمل فيها موظفو شركة "توتال - جابون".

ومن جانبه، صرح سكرتير عام المنظمة، سيلفا مايابى، بأن مجموعة النفط الفرنسية توظف نحو ثلاثمائة شخص فى الجابون بينهم ستون من المغتربين.

وأفادت النقابة بأنه فى نهاية يونيو الماضى، جرت مناقشات حول نقاط خلاف معينة تتعلق بالتطوير الوظيفى للعاملين، وإدخال راتب الشهر الثالث عشر ومكافآت مختلفة فى حالة التصرف فى أصول الشركة التابعة لمجموعة "توتال".

يذكر أن المجموعة الفرنسية كانت قد أعلنت العام الماضي" 2017 " عن تخفيض أنشطتها فى الجابون مع بيع أنشطة لنحو 350 مليون دولار لشركة "بيرينكو" الفرنسية - البريطانية.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت مؤخرا أن الجابون - البلد الواقع وسط أفريقيا - ينتج نحو مائتى ألف برميل يوميا من النفط الخام، لكن الإنتاج من الحقول "العتيقة " فى البلد العضو بمنظمة "أوبك " هبط من ذروته المسجلة عام 1997 والتى بلغت 370 ألف برميل يوميا .

وأدى الهبوط الحاد فى أسعار النفط عامى 2014 و2015 إلى تراجع الإيرادات، وأجبر شركات النفط على تسريح الآلاف من العمال .

يذكر أن شركة "توتال " تنتج نحو 54 ألف برميل يوميا من "المكافئ النفطى " فى الجابون.