نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية

كتب عز النوبى

اتفقت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ووزير الزراعة الايرلندى على إعداد بروتوكول تعاون ثنائى يُركز على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الأيرلندية المتطورة المستخدمة لتحسين جودة سلالات الثروة الحيوانية في مصر ورفع كفاءة قدرتها الإنتاجية، خاصةً على نطاق المزارع المتوسطة ومُتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال قيام نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بزيارة إلى دولة أيرلندا خلال الفترة من 2-5 يوليو 2018 استجابة لدعوة وزير الزراعة الأيرلندى، بهدف بحث واستشراف فرص وآفاق التعاون الثنائي في قطاع الثروة الحيوانية، والعمل على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأيرلندا واستعادة زخمها في قطاع اللحوم الحية والمذبوحة.

وقد تضمنت الزيارة عقد اجتماع موسع مع وزير الدولة الأيرلندى للزراعة والغذاء وكبار المسئولين لقطاعات الثروة الحيوانية، والتجارة الدولية، والخدمات البيطرية والصحية، وبحضور ومشاركة مدير الوكالة الحكومية الأيرلندية لأنظمة الأغذية المستدامة، ومسئول قطاع التسويق لأفريقيا بمجلس الغذاء الأيرلندى.

وقد قامت نائب الوزير بعدد من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض الأجهزة والمؤسسات البحثية الأيرلندية المعنية بتطوير وتحديث منظومة الثروة الحيوانية للاطلاع على الأساليب المتطورة المستخدمة لتوظيف قاعدة البيانات وتطويع تكنولوجيا المعلومات للنهوض بجودة وكفاءة قطاع الثروة الحيوانية.

كما قامت بزيارة بعض المزارع الأيرلندية المتميزة سواء المنتجة للحوم أو الألبان للتعرف على التجربة بشكل واقعى وعملى، فضلًا عن التقائها بقطاع واسع ومتنوع بعدد من الشركات العاملة في مجال تحسين السلالات، وتطوير الخصائص الغذائية للأعلاف، وإعادة تدوير المخلفات العضوية للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لإنتاج الطاقة، وغيرها.

وقد حظت هذه الزيارة باهتمام واضح من جانب كبار مسئولي مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية الأيرلندية، وقد تم الاتفاق على قيام وفد حكومي أيرلندي بإتمام زيارة رسمية إلى القاهرة قريبًا عقب الانتهاء من بلورة الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون الفني المقترح بين مصر وأيرلندا في مجال الثروة الحيوانية.

وقد أشادت "محرز" بالعمل الدؤوب وبجهود العاملين بالسفارة المصرية في دبلن. وعلى رأسهم السفيرة سها جندي سفير مصر لدى ايرلندا ،وقد أثنت نائب الوزير على جهود السفارة المصرية في دبلن لدعم العلاقات الزراعية الثنائية والتطوير التكنولوجي في مجال الإنتاج الحيواني، وهو ما يأتي نتاجًا لجهود التعاون والتنسيق المُستمرين بين وزارتيّ الخارجية والزراعة المصرية للعمل على نقل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة من أجل تطوير وتحديث منظومة الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بقدرتها الإنتاجية، أخذًا في الاعتبار الاستفادة الكبرى من التعاون في هذا المجال مع دولة زراعية هامة مثل أيرلند.

وأثناء الزيارة تم الاحتفال باليوم الوطني المصري بالسفارة المصرية بحضور الجالية المصرية ورجال الدولة بايرلندا.



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (1)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (2)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (3)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (4)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (5)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (6)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (7)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (8)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (9)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (10)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (11)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (12)



نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية (13)