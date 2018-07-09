موسكو: نتبادل مع واشنطن وثائق حول مواقفنا قبل انعقاد قمة بوتين وترامب

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أكد قصر الرئاسة الروسية، الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان وثائق تنطوى على مواقفهما إزاء مختلف القضايا خلال المدة التى تسبق عقد اجتماع بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، قوله - تعليقا على تقرير أوردته صحيفة (كوميرسنت) الروسية بشأن إرسال موسكو وثيقة من صفحتين إلى وانشطن خلال التحضير للقمة المقرر عقدها يوم 16 يوليو الجارى - "استطيع أن أؤكد أن تحضيرات القمة الروسية - الأمريكية القادمة جارية".

وأشار إلى أن هذه التحضيرات، هى اجراء دبلوماسى عادى، يتبادل الطرفان فيه أوراقا تحتوى على آرائهما إزاء قضايا لا تزال محل خلاف، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تقارب مواقف الدولتين خلال الفترة التى تسبق انعقاد القمة، وذكرت الصحيفة الروسية أن هذه الوثيقة نصت على أهمية دعم الحوار بين قادة ودبلوماسيى وجيشى وأجهزة استخبارات البلدين، بالإضافة إلى تطوير الروابط الاقتصادية وجهات الاتصال بين شعبى الدولتين.