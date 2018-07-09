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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:20 م
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ملك الأردن يعزى إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء اليابانى بضحايا الفيضانات

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:13 م
ملك الأردن يعزى إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء اليابانى بضحايا الفيضانات فيضانات
أ ش أ
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بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الإثنين، برقيتى تعزية إلى إمبراطور اليابان أكيهيتو، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت عدة مناطق جنوب وغرب اليابان، وأودت بحياة العشرات وتشريد مئات الآلاف من المواطنين اليابانيين.

وأكد الملك عبدالله الثانى، فى البرقيتين بحسب الديوان الملكى الهاشمى، تضامن الأردن مع الشعب اليابانى لتجاوز آثار هذه الكارثة، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لإمبراطور اليابان، ورئيس الوزراء اليابانى، وعائلات الضحايا والشعب اليابانى الصديق.

 

 


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