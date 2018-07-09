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مصادر: زيارة وزير داخلية أنجولا لمصر للاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:31 م
مصادر: زيارة وزير داخلية أنجولا لمصر للاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية وزير الداخلية الأنجولى
كتب : أحمد جمعة
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قالت مصادر دبلوماسية أنجولية، إن زيارة أنجلو دافيجا تافاريز وزير داخلية أنجولا للقاهرة التى بدأها اليوم، جاءت تلبية لدعوة تلقاها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيرة إلى أن الزيارة ستمتد حتى 12 يوليو الجارى.

وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزير الأنجولى سيلتقى عدداً من المسئولين المصريين على رأسهم وزير الداخلية، وسيقوم بزيارة لمعهد التدريب على الحماية المدنية، وأكاديمية الشرطة، ومقر إدارة التحقيقات الجنائية، موضحة أن تافاريز يرأس وفدا كبيرا يضم القائد الثاني للشرطة الانجولية سلفادور رودريجز، ومدير التحقيقات الجنائية يوجينيو بيدرو ألكساندر، ومدير خدمات الهجرة والأجانب، جيل فاموسو سيباستياو دا سيلفا، ومدير المركز الوطني للتبادل الدولى بوزارة الداخلية خورخي ديمبى.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة أنجلو دافيجا تافاريز لاقت ترحيباً كبيراً من الجانب المصرى، خاصة أن هذه هى المرة الاولى التى يقوم بها وزير الداخلية الأنجولى بزيارة القاهرة، بما يؤكد على تقدير انجولا لمصر  ودورها فى القارة الافريقية، خاصة أمن خلال الدورات التدريبية التى تنظمها مصر للأفارقة في محالات عديدة من خلال الوكالة المصرية للشراكة والتنمية وتستفيد منها الكوادر الأنجولية.

وتأتي زيارة أنجلو دافيجا تافاريز، بعد اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيرة الانجولى فى شهر يناير 2018 على هامش القمة الافريقية بإثيوبيا، والاتفاق على دعم العلاقات الثنائية فى كافة المجلات ولاسيما التعاون في المجال الأمني لدعم قدرات البلدين لمكافحة الإرهاب.

وقام السفير خالد حسن، سفير مصر لدى أنجولا بعدد من اللقاءات مع المسئولين الأنجوليين لتعميق التعاون الثنائى بين البلدين، كان أخرها لقاءه مع وزير الخارجية.

 


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