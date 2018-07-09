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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:57 م
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مسئول فلسطينى يرحب بإعادة طرح المبادرة الصينية لرعاية عملية السلام

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:27 م
مسئول فلسطينى يرحب بإعادة طرح المبادرة الصينية لرعاية عملية السلام مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الخارجية نبيل شعث
أ ش أ
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قال مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية، ترحب بالمبادرة الصينية، التى من المرجح أن تفتح الطريق أمام الحل الدولى متعدد الأطراف، معربا عن اعتقاده بأنها ستشكل بديلا عما يسمى "صفقة القرن"، التى انهارت عمليا بسبب الرفض الفلسطينى والعربى والدولى.

وأضاف شعث، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، "إن أمامنا فترة من الصمود والمواجهة إلى حين التأسيس للإطار الدولى الجديد الذى سيضمن لنا الحق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وكان سفير الصين لدى فلسطين قو وي، أكد فى حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الأحد، أن بلاده ستعيد طرح مبادرتها للسلام ذات النقاط الأربع، لرعاية عملية السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى الصين، ولقائه نظيره الصينى.

وأضاف أن المبادرة الصينية، سبقت ما يجرى الحديث عنه تحت عنوان "صفقة القرن"، وان الصين متمسكة بمبادرتها القائمة على أساس الشرعية الدولية، ولديها أفكار هامة وخاصة، وترى أنها فعالة من أجل الوصول للسلام بالشرق الأوسط.

وتقوم مبادرة الرئيس الصينى على أربع نقاط هى: تعزيز حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة، ودعم "مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاونى والمستدام" الذى ينهى فورا بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويتخذ تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى الاستئناف المبكر لمحادثات السلام، وتنسيق الجهود الدولية لوضع تدابير لتعزيز السلام.


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