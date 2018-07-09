"مدبولى" يبحث مع البنك الدولى التوسع فى الإسكان الاجتماعى وإشراك القطاع الخاص - صور

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

فى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بمسئول البنك الدولى، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان، باعتباره يمثل أولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الذى يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين باسعار مناسبة، هذا إلى جانب دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الإسكان، والتمويل الذى حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى، وما تم اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأعرب مدبولى، عن تطلعه لزيادة التعاون مع البنك الدولى فى مجال الاسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، ودراسة الحصول على تمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، هذا إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الاسكان الاجتماعى.

من جانبه، أشاد مسئول البنك الدولى بما حققته التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى من نجاح، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك وجمهورية مصر العربية فى مختلف القطاعات، واتاحة كافة الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.















