ماكرون يطلب من حكومته اقتراحًا لتعديل الدستور.. ويؤكد: سأواصل النضال ولن أستسلم

كتب محسن البديوى

فى كلمته أمام النواب فى قصر فرساى، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه لن يستطيع إنجاز كل شىء ولكن من واجبه ألا يستسلم ويواصل النضال والكفاح.

وقال "ماكرون" خلال كلمته، إن "مكافحة الإرهاب" عنوان عمله، مضيًفا أنه سيتم تخفيض العجز لـ3%، مع تعزيز القدرات العسكرية، ورفع قدرات سوق العمل وإنقاذ الخدمات الاجتماعية من خلال إصلاحات لا سابق لها.

وأعرب الرئيس الفرنسى، عن رغبته فى تحقيق حرية أوسع للمواطنين والمؤسسات الحكومية لتمكينها من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وكذلك للبرلمان من خلال نقاشات أكثر فاعلية، مضيفًا : "أنا أؤمن بنظام الغرفتين البرلمانيتين الذي يضمن توازنًا تشريعًا وسنعمل مع مجلس الشيوخ ليتم اعتماد الإصلاحات فى أقرب وقت ممكن".

وواصل قائلًا: "الإصلاح يعكس الثقة، والبرلمان سيكون قادرًا مع الحكومة على إقامة حوار فاعل، ولا بد من الإصغاء للآخرين، وسمعت أن الالتزامات التى تعهدت بها ربما تزعج البعض، وقد أخذ على هذا المأخذ الغريب.. نعم تؤخذ عليا أمور عديدة، وأنا طلبت من الحكومة اقتراح تعديل على الدستور يسمح لى بالاجتماع امام البرلمان القادم لأجيب على تساؤلاتكم".