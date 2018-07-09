قطاع الأعمال: 2.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركات "القابضة للسياحة"

كتب عبد الحليم سالم

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

استعرضت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس بشأن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، والتى تستهدف الشركة القابضة – بصورة مستقلة - خلالها تحقيق إجمالى إيرادات حوالى 392 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 62% عن المتحقق خلال العام المالى 2016/2017، وصافى ربح حوالى 269 مليون جنيه بمعدل نمو 65% عن عام 2016/2017.

ووفقًا لمشروع الموازنة، تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.806 مليار جنيه بنسبة نمو 39% عن العام المالى 2016/2017، فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 55% عن المتحقق فى عام 2016/2017.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة استثمارات مستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ نحو 844 مليون جنيه بنسبة زيادة 195% عن فعلى عام 2016/2017، وذلك بغرض استكمال مشروعات التطوير والإحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات، ومنها تطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث مثل مينا هاوس، وشبرد، وماريوت الزمالك، وفلسطين بالإسكندرية، وونتر بالاس بالأقصر، وفندق سفير دهب التابع لشركة مصر للفنادق، إلى جانب تحديث فروع شركة مصر للسياحة وأسطول النقل السياحى وفندقى رومانس وبورسعيد، وغيرها من المشروعات.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر، وضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومنها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير فندق شبرد ومشروع مرسى علم السياحى الفندقى.

وأشاد الوزير بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى نفذتها الشركة القابضة فى شركات التجارة الداخلية التابعة لها موجهًا بالاستمرار فى هذه التجربة الناجحة، وطالب إدارة الشركة القابضة بالتنسيق مع الوزارة فى آليات تنفيذ قرار دمج شركات التجارة الداخلية الأربعة فى شركتين.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قرار تشكيل مجلس الإدارة والصادر فى مارس 2018، ووافقت على قبول استقالة اثنين من أعضاء المجلس غير المتفرغين، وهما مى عصفور وهدير هلال، وتعيين الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة، والتى شغلت سابقًا منصب نائب وزير السياحة (2017-2018) وعملت مستشارة اقتصادية لوزير السياحة لعدة سنوات، على أن يتم استكمال النصاب القانونى للمجلس لاحقًا