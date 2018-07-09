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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:35 م
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قبول استئناف نيابة السويس على قرار إخلاء سبيل مسئولى الجمارك والمحكمة تحبسهم

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:43 م
قبول استئناف نيابة السويس على قرار إخلاء سبيل مسئولى الجمارك والمحكمة تحبسهم حبس - أرشيفية
السويس- سيد نون
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قررت محكمة الاستئناف بالسويس قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار الافراج بكفالة مالية عن 6 مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة فى القضية رقم 27 لسنة 2018، كما قررت المحكمة تجديد حبس المتهمين 30 يوما.

 

كانت النيابة العامة بالسويس اليوم الاثنين قامت بالاستئناف ضد القرار الصادر المحكمة أمس بالإفراج عن 6 مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم.

 

والمتهمون بالقضية هم: " ج . ع . ه " مدير عام " و" سيد . م . أ " مدير عام، و" م . أ . أ " مير عام مساعد و" م . س " مدير إدارة و" م . أ . أ " مدير إدارة و" و. أ " موظف.

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على اثنين من مديرى العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الإفراج تحت التحفظ، الفحص)، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم بالتلاعب فى فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم عدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.


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