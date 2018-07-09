فيديو.. وول ستريت جورنال: ترامب واثق من نزع السلاح النووى الكورى الشمالى

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعرب عن ثقته فى التوصل إلى صفقة نزع السلاح النووى الكورى الشمالى مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون.

وذكرّت الجريدة فى تقريرها الذى نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكى وقّع الشهر الماضى اتفاقا مع كيم قال فيه إن كوريا الشمالية ستنزع السلاح النووى لكنها لم تقدم تفاصيل عن الوقت أو الكيفية.

ونقلت الجريدة الذائعة عن الرئيس دونالد ترامب قوله اليوم الإثنين إنه واثق من أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "سيحترم العقد" الذى وقعه الزعيمان الشهر الماضى فى سنغافورة، فى حين يشير إلى أن الصين "تمارس ضغوطا سلبية" بشأن الاتفاقية وسط صراعها التجارى مع الولايات المتحدة.



نص تقرير الصحيفة

وأضاف ترامب قوله: "لدى ثقة بأن كيم جونج أون سوف يحترم العقد الذى وقعناه، والأهم من ذلك، مصافحتنا. لقد وفقنا إلى نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية"، وفقا للصحيفة.

وبعد لقائهما الشهر الماضى فى سنغافورة، وقع الزعيمان اتفاقا قال فيه كيم إنه سيعمل على إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وتعهد ترامب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وقال محللون فى السياسة الخارجية الأمريكية إن الافتقار إلى تفاصيل فى الوثيقة يشير إلى أن الولايات المتحدة قد منحت أكثر مما تلقته فى المحادثات، بحسب الصحيفة.