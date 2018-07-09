video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رغم الانتقادات الداخلية..

فيديو.. وول ستريت جورنال: ترامب واثق من نزع السلاح النووى الكورى الشمالى

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:30 م
فيديو.. وول ستريت جورنال: ترامب واثق من نزع السلاح النووى الكورى الشمالى ترامب وكيم
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعرب عن ثقته فى التوصل إلى صفقة نزع السلاح النووى الكورى الشمالى مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون.

وذكرّت الجريدة فى تقريرها الذى نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكى وقّع الشهر الماضى اتفاقا مع كيم قال فيه إن كوريا الشمالية ستنزع السلاح النووى لكنها لم تقدم تفاصيل عن الوقت أو الكيفية.

 

ونقلت الجريدة الذائعة عن الرئيس دونالد ترامب قوله اليوم الإثنين إنه واثق من أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "سيحترم العقد" الذى وقعه الزعيمان الشهر الماضى فى سنغافورة، فى حين يشير إلى أن الصين "تمارس ضغوطا سلبية" بشأن الاتفاقية وسط صراعها التجارى مع الولايات المتحدة.

 

نص تقرير الصحيفة
نص تقرير الصحيفة

 

وأضاف ترامب قوله: "لدى ثقة بأن كيم جونج أون سوف يحترم العقد الذى وقعناه، والأهم من ذلك، مصافحتنا. لقد وفقنا إلى نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية"، وفقا للصحيفة.

 

وبعد لقائهما الشهر الماضى فى سنغافورة، وقع الزعيمان اتفاقا قال فيه كيم إنه سيعمل على إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وتعهد ترامب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

 

وقال محللون فى السياسة الخارجية الأمريكية إن الافتقار إلى تفاصيل فى الوثيقة يشير إلى أن الولايات المتحدة قد منحت أكثر مما تلقته فى المحادثات، بحسب الصحيفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ما وراء التهديد بإغلاق مضيق هرمز.. الجارديان: سياسات ترامب جعلت روحانى مثل البطة العرجاء.. الرئيس الإيرانى يحاول تفادى هجوم المتشددين.. والصين تندد بإعلان الحرس الثورى تلغيم الممر المائى الدولى

بطل قوات خاصة فى تايلاند يلقى حتفه أثناء محاولته إنقاذ "أطفال الكهف"

ترامب

كيم جونج اون

واشنطن

بيونج يانج

الصفقة النووية

كوريا الشمالية

امريكا




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة