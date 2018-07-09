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فيديو.. متحدث البترول: نتبنى فلسفة جديدة للبحث عن الغاز فى الصحراء الغربية

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:26 م
فيديو.. متحدث البترول: نتبنى فلسفة جديدة للبحث عن الغاز فى الصحراء الغربية حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
كتب أيمن رمضان
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قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تتبنى فلسفة جديدة فى البحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية ترتكز على أحدث تقنيات التنقيب التى تمكن من الوصول إلى أعماق كبيرة، حيث يتم تطبيق نظريات جيولوجية جديدة.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر ، عبر فضائية "mbc  مصر"، أن تكلفة التنقيب فى الحقول البرية بالصحراء أقل تكلفة من التنقيب فى المياه العميقة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة والدراسات العلمية المتطورة والحديثة يتم استخدمها فى عمليات التنقيب عن الغاز والبترول.

 

 

 

 


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الغاز

الصحراء الغربيه

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