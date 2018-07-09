فيديو.. سيدة تلد طفلها بقطار متجه لأسوان

كتب إبراهيم حسان

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساءً" عبر قناة دريم، صورة لولادة طفل داخل قطار سكة حديد متوجها لمحافظة أسوان.

بدوره، قالت الدكتورة إيمان شوقى، الطبيبة التى أجرت عملية الولادة للأم داخل القطار، إنها كانت تجلس داخل القطار وفجأة سمعت صوت سيدة تطلب طبيب لأن هناك سيدة تلد أثناء الرحلة، فعندما ذهبت إليها وجدت مساعدة من كل المواطنين من أجل إخراج الطفل.

وأضافت الطبيبة، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أنها لم تواجه أى مشكلات أثناء عملية الولادة.