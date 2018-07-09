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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:56 م
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فيديو..تقدم الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف شمال صعدة ومقتل قيادات حوثية

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:21 م
فيديو..تقدم الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف شمال صعدة ومقتل قيادات حوثية الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تقدم الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف فى معاركهم ضد الحوثيين، وأحبطت قوات الجيش الوطنى فى محور علب شمال محافظة صعدة ثلاث محاولات تسلل للميليشيات على مواقع الجيش فى التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم، وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة، كما استهدفت القوات اليمنية المشتركة تجمعاً للميليشيات بالقرب من مركز مديرية باقم بقصف عنيف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات للميليشيات.

 

 

وقال العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس حرس، إن المليشيات شنت ثلاث هجمات متتالية خلال الأيام الماضية فى محاولة للتسلل إلى مواقع الجيش لاستعادة مواقع خسرتها سابقا، لكن تم إفشالها ودحرها بعد معارك عنيفة، أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الميليشيات وجرح العشرات"، حسبما أورد موقع "سبتمبر.نت" التابع للجيش الوطنى، وأشار إلى أن سبب استماتة عناصر الميليشيات على هذه المواقع كونها تسيطر نارياً على مركز مديرية باقم، كما تعتبر نقاطا حاكمة ومتقدمة ويمكن أن تنتقل منها المعارك إلى مركز المديرية.

ومن جهة أخرى، لقى القيادى فى ميليشيات الحوثى المدعو أبو حيدر مصرعه في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة، وأعلنت الميليشيات أن قائد المهام الخاصة كتيبة الحسين والمسؤول الأول عن أماكن وطريقة حفر الخنادق والمتارس في الحديدة ومديرياتها قتل في معركة التحيتا.

وفي محافظة الجوف الحدودية قتل القيادي الحوثي علي محمد عطشة، شيخ عشيرة الظافرة، مع عدد من مرافقيه بغارة لطيران التحالف.


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