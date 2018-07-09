فيديو.. إيرانيات ترقصن احتجاجا على اعتقال مراهقة رقصت على انستجرام

كتبت ريم عبد الحميد

لم تجد بعض الإيرانيات وسيلة للاحتجاج على اعتقال فتاة مراهقة نشرت فيديوهات راقصة لها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، سوى الرقص.

وقالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن نساء إيرانيات رقصن فى الأماكن العامة ونشرن فيدوهات لأنفسهن وهن يرقصن على الإنترنت احتجاجا على اعتقال المراهقة مائدة هوجابرى، والتى يتابع أكثر من 600 ألف شخص فيديوهاتها الراقصة على السوشيال ميديا. وكانت هوجابرى قد سجلت فيديوهات لها وهى ترقص على الأغانى الشعبية الإيرانية والغربية وعلى موسيقى الراب من داخل غرفة نومها دون تغطية رأسها، كما يفرض على الإيرانيات.

وظهرت هوجابرى على التلفزيون الرسمى يوم الجمعة واعترفت بانتهاك الأعراف الأخلاقية، فيما قال نشطاء إنه ظهور قسرى. وكانت هوجابرى واحدة من بعض الأشخاص الذين تم القبض عليهم مؤخرا باتهامات مشابهة قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس".

وتم إيقاف حساب الفتاة الإيرانية، لكن ظل مستخدمو مواقع التواصل يتشاركون الفيدوهات الخاصة بها. وانتشرت هاشتاجان "الرقص حتى الحرية" و "الرقص ليس جريمة"، وبدأت بعض الإيرانيات فى بث فيديوهات لأنفسهن وهن ترقصن دعما لهوجابرى.

ونشرت فتاة إيرانية فيديو لها وهى ترقص فى إحدى حدائق طهران دعما للفتاة البالغة من العمر 19 عاما.

يذكر أنه فى عام 2014، تم الحكم على ستة إيرانيين، ثلاث رجال وثلاث نساء غير محجبات بالسجن عام مع وقف التنفيذ و91 جلدة بسبب فيديو ظهورا فيه يرقصون على أغنية فاريل ويليام الشهيرة "هابى".