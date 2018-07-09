عميد تجارة عين شمس عن نتائج الامتحانات: نسب النجاح بلغت 94% باللغات

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن نسب نجاح الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى (دور مايو 2018) أعلى نسبيا من نسب نجاح الفصل الدراسى الأول وكذلك دور مايو العام الماضى لكل من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغات بالكلية.

وأشار الدكتور خالد قدرى أن نسبة النجاح فى شعبة اللغات بلغت تقريبا 94%، فى حين بلغت نسبة النجاح فى مرحلة البكالوريوس الشعبة العربى للطلاب الانتظام تقريبا 90%، ولطلاب الانتساب تقريبا 85%، بما يعنى أن نسبة النجاح العامة فى الكلية بلغت 90% تقريبا فى المتوسط.

وأوضح أنه تقدم للأمتحانات فى الفصل الدراسى الثانى 2017/2018 ( 42600) طالب وطالبة فى الشعبة العربية (7470) طالبا وطالبة فى شعبة اللغات.

وأوضح عميد كلية التجارة، أن نتائج برنامج التعليم المفتوح وكذلك نتائج امتحانات برنامج التعليم الإلكترونى المدمج يتم مراجعتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد وجه الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والنواب على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى، موجها الشكر إلى إدارة الكلية ممثلة فى السادة الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم فى دقة وسرعة اعلان نتائج جميع الفرق بالكلية، معربا عن تهنئته لجميع طلاب الكلية على نجاحهم متمنيا لهم التوفيق فى تحقيق مستقبل باهر لرفعة وطننا الحبيب.