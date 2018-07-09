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ضبط 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة أجهزة كهربية وأدوات منزلية بالمنيا

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:20 ص
ضبط 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة أجهزة كهربية وأدوات منزلية بالمنيا مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف
فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث قسم المنيا الجديدة من ضبط. 4 متهمين سرقوا فيلا بمدينة المنيا الجديدة .

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا أخطارا من مأمور قسم المنيا الجديدة يفيد ورود بلاغ من   حسام الدين ح ب  57 سنه ومقيم دائرة قسم المنيا  يفيد اكتشافه سرقة أجهزة كهربائية وأدوات منزلية من داخل الفيلا الخاصة به الكائنة دائرة القسم عن طريق كسر الباب ولم يتهم أحدا بذلك.

 بتكثيف التحريات السرية وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة تبين تواجد سيارة ربع نقل محمل عليها بعض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالكشف عنها بالحاسب الالى تبين أنها تخص محمد س و 29 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم المنيا الجديدة، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من على م ع  16 سنه عاطل  و عبدالرحمن س و 16سنه عاطل ومحمد ي ح 16 سنه عاطل

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه بالتحريات أقرو بصحتها وأرشدو عن المسروقات بمسكن مالك السيارة والمتهم الثانى وهى عبارة عن ( عدد2 مكنسة كهربائية – شواية كهربائية – جهاز كاسيت- سماعة كبيرة الحجم – عدد 6 ساعة يد – عدد 13 صينية مختلفة الأحجام – ماكينة ايس كريم – حقيبة أطقم ملاعق وشوك وسكاكين – عدد 5 زجاجات عطور – عدد 2 كاميرا ديجيتال- عدد 2 نظارة شمسية – حافظة نقود بها مجموعة من العملات القديمة مختلفة الفئات  وبعرضها على المبلغ تعرف عليها.

 

 


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