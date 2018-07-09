video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 07:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ولى العهد السعودى يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع الفرنسية

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:46 ص
صور.. ولى العهد السعودى يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع الفرنسية ولى العهد السعودى مع فلورانس بارلى
وكالات
إضافة تعليق

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، فى جدة مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلى .

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائى خاصة فى الشأن الدفاعى وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها .

وعقب الاجتماع وقع ولى العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية .

توقيع الاتفاقيات
توقيع الاتفاقيات

 

فلورانس بارلى
فلورانس بارلى

 

ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي

 

ولى العهد والوزيرة الفرنسية
ولى العهد والوزيرة الفرنسية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. تجدد ثوران بركان جبل أجونج بإندونيسيا.. ولى العهد السعودى يعين كلاوس كلاينفيلد رئيسا تنفيذيا لمشروع نيوم.. العثور على 12 طفلا ومدربهم بعد 9 أيام من الاختفاء داخل كهف فى تايلاند

صور.. ولى العهد السعودى يعين "كلاوس كلاينفيلد" رئيساً تنفيذياً لمشروع نيوم

"نيويورك تايمز": إصلاحات ولى العهد السعودى ستغير الشرق الأوسط والعالم

ولى العهد السعودى

فلورانس بارلى

السعودية

فرنسا

العلاقات الفرنسية السعودية




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة