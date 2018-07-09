صور.. ولى العهد السعودى يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع الفرنسية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، فى جدة مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلى .
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائى خاصة فى الشأن الدفاعى وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها .
وعقب الاجتماع وقع ولى العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية .
توقيع الاتفاقيات
فلورانس بارلى
ولى العهد السعودي
ولى العهد والوزيرة الفرنسية
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