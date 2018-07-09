صور.. ولى العهد السعودى يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع الفرنسية

وكالات

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، فى جدة مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلى .

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائى خاصة فى الشأن الدفاعى وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها .

وعقب الاجتماع وقع ولى العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية .



توقيع الاتفاقيات



فلورانس بارلى



ولى العهد السعودي