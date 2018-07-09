صور وفيديو.. المعجزة تتحقق فى تايلاند.. خرائط تكشف مجهودات السلطات فى إخراج 4 أطفال من الكهف.. 1000 شخص من جميع دول العالم يشاركون فى الإنقاذ.. ملياردير أمريكى يعرض المساعدة.. ووفاة غواص بالبحرية التايلاندية

كتب محمد الأحمدى

ليست قصة من وحى الخيال.. 12 طفلا خرجوا مع مدربهم لاستكشاف كهوف إحدى غابات تايلاند وفجأة لم يظهر لهم أثر وسط الغابة، فاستمر البحث عنهم على مدار يومين، ولكن العملية قد تستغرق شهورا، وتم إمداد الصبية بمواد إغاثية لحين إنقاذهم.

وفى مهمة تكاد تكون مستحيلة قررت سلطات تايلاند تحدى الصعوبات والإصرار على إنقاذ مجموعة من الأطفال غرقوا داخل أحد الكهوف، حيث تعمل فرق الإنقاذ ليلا نهارا لإنقاذهم.

وفى سباق مع الزمن وموسم المطر صعوبات كبرى تواجه المنقذين، حيث نجحوا بإجلاء 4 أطفال حتى الآن، تم إرسالهم للمستشفى لتلقى العلاج.

خرائط تكشف مجهود سلطات تايلاند لإنقاذ أطفال الكهف

نشرت وسائل إعلام خرائط توضح طريقة عمل فرق الإنقاذ التايلاندية فى إخراج الأطفال، حيث شاركت كلا من الصين وبريطانيا وأستراليا، من خلال فرق إنقاذ، وغواصين، كان من بينهم غواصين بريطانيين استطاعا الكشف عن حياة الأفراد وطمأنة أهاليهم.

وتوضح الخرائط مراحل عمليات الإنقاذ والصعوبة التى تواجههم فى اخراجهم من الكهف.

وتوالت مجهودات رجال الإنقاذ فى انتشال الأطفال من داخل كهف العالقين فى تايلاند، منذ 14 يوما، فيما أصرت السلطات على مواصلة خيار إجلاء الأطفال، حيث تمكنوا أمس الأحد، من إنقاذ 4 أطفال فقط من داخل الكهف.



خرائط محاولات سلطات تايلاند إنقاذ الأطفال



جانب من المحاولات



جانب من محاولات سلطات تايلاند إنقاذ الأطفال



جانب من الخرائط

فيديوهات توضح صعوبة إنقاذ الأطفال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو عمليات إنقاذ سلطات تايلاند لأربعة من أطفال الكهف.

وقال عضو كبير بالفريق الطبى المصاحب لعملية إنقاذ أطفال من كهف بشمال تايلاند، اليوم، إن 4 منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه بعد أن ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.

المعاناة التي يواجهها المنقذون في سبيل الوصول إلى الأطفال العالقين في الكهف #تايلاند pic.twitter.com/BXx6bSSl87 — لمحة (@amazing_pics_15) ٨ يوليو ٢٠١٨

المهمة شبه المستحيلة لرجال الإنقاذ

مجموعة من الخبراء أكدوا أن عملية استخراجهم قد يستغرق شهورا، وذلك لأن مياه الفيضان تغمر الكهوف فى موسم المطر حتى شهرى سبتمبر وأكتوبر، كما أن ارتفاع منسوب المياه يعرقل عملية إنقاذ المجموعة المحاصرة.

ويعتبر ضيق ووعورة دهاليز النفق تشكل عائقا أمام فرق الإنقاذ، وليس أمام المجموعة حيلة للخروج من الكهف سوى تعلم الغوص أو الانتظار لحين انخفاض منسوب المياة.

ونصح خبراء بعدم إخراجهم ببدلات الغوص المزودة بالأكسجين من داخل الكهف



عمليات الإنقاذ

الفرق المشاركة فى عمليات الإنقاذ

وبلغت فرق الإنقاذ أكثر من 1000 شخص من جميع دول العالم، أبرزها أمريكا وبريطانيا وغيرهم، لإنقاذ هؤلاء الأطفال، حيث بذلت الكثير من المجهودات، كان من بينها، مدِّ خط أسطوانات أوكسجين بطول خمسة كيلومترات داخل الكهف، استعدادًا لانتشال المجموعة المحاصَرة، بجانب سبل أخرى لإخراج المجموعة من الكهف قبل هطول أمطار غزيرة أخرى وقتذاك.

ولقى غواص سابق فى البحرية التايلاندية مصرعه بعد أن فقد الوعى خلال محاولة إنقاذ الأطفال العالقين، يدعى سامارن بونان، حسبما أشار قائد وحدة القوات البحرية الخاصة، إلى أن أحد أفراد الوحدة ويدعى سامارن بونان وعمره 38 عامًا توفى أثناء عمله تحت الماء المتجمع داخل الكهف.

وأضاف معلقا: لم تذهب حياته سدى. سنواصل العمل.



جانب من المحاولات

ملياردير أمريكى يعرض المساعدة

وتفاعل كذلك الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مع قصة الفتية ومدربهم، حيث مقترحًا لإنقاذ الأطفال الـ12 ومدربهم، مشيرا إلى أن شركته Boring Company لها خبرة فى حفر الأنابيب، واقترح الملياردير إدخال أنبوب من النايلون إلى الكهف، ومن ثم تضخيمه ليصبح بمثابة "قعلة هوائية" الهدف منها خلق نفق تحت المياه يُمكّن الفريق من الخروج.



الملياردير الأمريكى إيلون ماسك

إنفوجراف يوضح مقترحات سلطات تايلاند لإنقاذ الأطفال

تعددت الاقتراحات والمحاولات من جهات محلية ودولية لإنقاذ الأطفال الـ 12 ومدربهم المحاصرين فى الكهف منذ أسبوعين، ففى الوقت الذى حاولت فيه السلطات تدريبهم على السباحة والغوص لإنقاذهم دفعة واحدة، اقترح أحد رجال الأعمال الأمريكيين مد أنبوب تحت الماء لإخراج الفتية.

ولكن السلطات فى النهاية لجأت للحل الأكثر أماناً وهو تعلم الصبية الغوص والسباحة والتنفس تحت الماء.



مقترحات عملية الانقاذ

حوار أطفال تايلاند الأول مع فرق الإنقاذ

وكان الحوار الأول بين الصبية وبين رجال الإنقاذ رسالة طمأنة لهم، فسأل أحد أفراد فريق الإنقاذ "كم عددكم هناك؟

فأجابوا: 13".

وتابع قائلا "أنتم هنا منذ 10 أيام أنتم أقوياء جدا".

فى حين أجاب أحد الصبية قائلاً: "شكرا لكم".

ورداً على سؤال صبى آخر، حول موعد خروجهم، قال فريق الإنقاذ "ليس اليوم. عليكم أن تغوصوا".

وكشف تقرير لقناة العربية، أن التايلانديين الذين تابعوا كل تطورات قصة اختفاء الأطفال المروعة تلقوا نبأ نجاتهم بفرح شديد خاصة بعد أن أقام أقاربهم فى خيام بالقرب من الكهف منتظرين إنقاذ أطفالهم وخروجوهم سالمين.

لحظة عثور رجال إنقاذ على 12 ولد ومدرب كرة القدم على قيد الحياة في أعماق كهف غمرته المياه جزئيا في شمال تايلاند.

حيث كانوا محاصرين لمدة 9 أيام. pic.twitter.com/guR8e5PVDL — نوادر وغرائب (@bah7kha7) ٣ يوليو ٢٠١٨

قائد فرق الإنقاذ التايلاندية : السلطات فى صراع مع المياة والزمن

وكان قائد فرقة الإنقاذ قال السبت إن السلطات فى صراع مع المياه والزمن لكنهم يترقبون الفرصة المثلى لإخراج المجموعة المحاصرة قبل أن تنهمر أمطار غزيرة متوقعة.

وأضاف الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة هى أفضل وأكثر وقت مثالى لعملية الإنقاذ"، وتابع "الوضع الراهن، فى ضوء مستويات الهواء والماء وصحة الفتية، هو الأفضل حتى الآن"، واستكمل "لا نزال فى صراع مع المياه والزمن، قائلا إن تحديد المكان، كان مجرد انتصار بسيط لكن هذا لا يعنى أن الحرب انتهت حتى نكسب ثلاث معارك: تحديد المكان والإنقاذ والعودة للمنزل".

وجاءت الرسالة المفعمة بالأمل بعد يوم من وفاة غواص تايلاندى فى تحول مقبض للمحنة التى بدأت قبل أسبوعين بالاحتفال بعيد ميلاد أحد الفتية المحاصرين فى شبكة كهوف تام لوانج فى إقليم تشيانج راى بشمال البلاد.

وبدأ فريق يضم وحدة القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية والشرطة ومتطوعين العمل دون هوادة لتجفيف الكهف منذ تحديد مكان المجموعة يوم الإثنين الماضى