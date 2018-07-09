صور.. وزير الطيران يتفقد شركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية والجوية

كتب محمود عبد الغنى

قام الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بزيارة تفقدية اليوم الاثنين، لشركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للخدمات الجوية، رافقه فى الزيارة الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران,

بدأت الجولة بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وكان فى استقبالهما المهندس محمد فتح الله، رئيس مجلس إدارة الشركة ، حيث شملت الجولة المرور على ساحات تمركز المعدات ومحطة تموين الوقود ومحطة الغسيل بمبنى الركاب رقم (1) ، كما تفقد الوزير ورشة إصلاح الحاويات ومنتجات المصنع المعدني وساحة تخزين معدات التحميل، بالإضافة إلى موقع إنشاء المبانى الجديدة التابعة للشركة وغرفة العمليات وتشغيل البرنامج الآلى لتوزيع العمالة بمبنى ركاب رقم (3).

وخلال الجولة، استمع وزير الطيران إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التى تقدمها الشركة إلى عدد كبير من شركات الطيران العاملة فى مطار القاهرة الدولى وجميع المطارات المصرية منذ لحظة وصول الطائرة وحتى إقلاعها، وتابع المهندس فتح الله الحديث عن خطط واستراتيجيات الشركة من تحديث وتصنيع جميع معداتالتحميل بالمصنع المعدني والتى سيتم عرضها فى المؤتمر الأفريقي برواندا خلال شهر سبتمبر القادم، ووجه وزير الطيران بضرورة الاستمرار فى المحافظة على مستوى الخدمات الأرضية المقدمة لكافة شركات الطيران طبقا للمعايير الدولية والالتزام بمقاييس الأمان والسلامة والجودة.

كما تفقد وزير الطيران، شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وكان فى إستقباله المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة الشركة، وبدأت الجولة بزيارة قاعة كمال علوى وقاعة الزعماء وقاعة الإجتماعات بالإضافة إلى معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إنتاج وتجميع الوجبات ومنطقة المراجعات النهائية للتروليات، واطلع على كيفية تأمين الوجبات والتروليات فى العربات المخصصة قبل صعودها على الطائرات، وقدم المهندس عبد الحفيظ شرحا عمليا عن الخدمات التى تقدمها الشركة من مأكولات ومشروبات (الكاترينج) التى تُقدم على متن الطائرات بالاضافة الى نشاط الكافتريات والفنادق بالمطارات المصرية.

وأكد الفريق يونس المصرى، على أهمية تطوير منظومة المشتريات والتموين والاستمرار فى المحافظة على كفاءة الوجبات الغذائية المقدمة للراكب للحفاظ على ثقة عملائنا من خلال تقديم الخدمة بجودة عالمية.