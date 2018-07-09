صور.. وزير الزراعة يعد "الفلاحين" بحل مشاكلهم والقضاء على مرض الجلد العقدى

كتب عز النوبى

رحب الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، بنقيب الفلاحين الزراعيين عماد ابوحسين ،والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة،حيث تقدم وفد الفلاحين بالتهنئة للوزير الجديد على توليه حقيبة وزارة الزراعة، متمنيين له التوفيق والنجاح والعمل لصالح الفلاح خلال الفترة القادمة.

تطرق اللقاء إلى بحث مطالب الفلاحين وحلها للنهوض بالزراعة المصرية وزيادة الإنتاج وخاصة توفير مستلزمات الإنتاج.

وطالب النقيب العام للفلاحين الزراعيين عماد أبو حسين، فى بيان له بتفعيل التأمين الصحى على الفلاحين ومطالبة وزارة الصحة باستخراج بطاقات الرعاية الصحية لتسليمها إلى الفلاحين عن طريق الجمعيات الزراعية، لتفعيل المنظومة، بالإضافة إلى تفعيل الحيازة الإليكترونية، التى يطلق عليها " كارت الفلاح" لوصول الدعم لمستحقية والقضاء على الحيازات الوهمية.

كما ناشد الوزير بالتوسع فى الإنتاج السمكى والمشروعات التنموية والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الفلاح المصرى يأمل فى توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوى لرفع الإنتاجية، وحل جميع المشاكل التى تواجههم، ودعم أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة القطن والقمح، وربط المزارع بالأسواق لتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بما يحقق تخفيضا مناسبا فى أسعارها والاستجابة لاحتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الزراعية، ومشاركتهم فى جميع المشروعات القومية ليكون الفلاح شريكا فى صناعة نهضة مصر.

ووعد الوزير بالعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه الفلاحين والمزارعين، وخصوصا مشكلة انتشار مرض الجلد العقدي الذي ظهر مؤخرا ،واكد على القضاء على هذا المرض نهائيا خلال الفترة المقبلة .

من جانبه قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين،أنه طلب من الوزير العمل على استنباط اصناف جديده من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وقصب السكر، لزيادة الإنتاج والحد من ندرة المياه وعودة المرشد الزراعى بكل قرية ونجع لتعريف الفلاح وتزويده بكل ما هو جديد فى المجال الزراعى والأنشطة الزراعية بشتى أنوعها، والقيام بحملات قومية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقدم له خدمات إنتاجية متمثلة فى بعض التقاوى وتسوية الأرض، بالإضافة إلى تفعيل دور البنك الزراعى المصرى بتوفير الآلات وأن يمد الفلاح بالمستلزمات الزراعية، ومنحة القروض الميسرة بفوائد بسيطة لأن دوره فى المقام الأول بنك خدمى متخصص وليس بنكاً تجارياً.

وأوضح الأمين العام للفلاحين النوبي أبو اللوز، أن الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة رحب بعقد لقاءات اسبوعية مع جميع الفلاحين للتعرف على مشاكلهم والوقوف على حلها، مؤكدا أنه طالب الوزير بتحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعيه الرئيسية وفقا للتكاليف الفعلية وخاصة بعد زيادة المدخلات والمحروقات لعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى مطالبته بالتنسيق مع الوزارت المعنية بتحديد الأسعار قبل الزراعة حتى تكون هناك ثقة بين الدوله والفلاح لزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج لأن شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بالأسعار العالمية، يخفف من العبء الواقع على الفلاح منذ عقود، و يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع الزراعه وربط المزارع بحيازته الزراعية، التى ستحقق له الربحية.

حضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، والدكتور محمد مسعد رئيس اللجنة العامة للاستثمار بالنقابة، وحمدي فؤاد نقيب الفلاحين بالمنوفية والمستشار الإعلامي صديق العيسوي، وعدد من كبار الفلاحين بالمحافظات المختلفة.



وزير الزراعة يعد الفلاحين بحل مشاكلهم والقضاء على مرض الجلد العقدى (1)



وزير الزراعة يعد الفلاحين بحل مشاكلهم والقضاء على مرض الجلد العقدى (2)



وزير الزراعة يعد الفلاحين بحل مشاكلهم والقضاء على مرض الجلد العقدى (3)



وزير الزراعة يعد الفلاحين بحل مشاكلهم والقضاء على مرض الجلد العقدى (4)



وزير الزراعة يعد الفلاحين بحل مشاكلهم والقضاء على مرض الجلد العقدى (5)



وزير الزراعة يعد الفلاحين بحل مشاكلهم والقضاء على مرض الجلد العقدى (6)