صور جديدة لحادث خروج قطار ركاب عن القضبان فى تركيا ومصرع 24 شخصا

رويترز – أ ف ب

بثت وكالات الأنباء، صورا جديدة، لحادث خروج قطار ركاب عن القضبان فى تركيا، أودى بحياة 24 شخصا، وفق حصيلة جديدة أعلنها نائب رئيس الوزراء رجب أقداغ، اليوم الإثنين.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن أقداغ أن عمليات البحث انتهت صباح الإثنين فى القطار المنكوب.

وكان القطار يقل أكثر من 362 راكبا ومتجها من منطقة قابى قوله على الحدود البلغارية، فى طريقه إلى إسطنبول حين خرجت ست عربات منه عن سكتها.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم نقل 338 شخصا إلى المستشفى بعد الحادث فيما لا يزال 124 شخصا فى المستشفى صباح الاثنين بحسب وزير الصحة احمد دميرجان.



أهالى ضحايا خروج قطار ركاب عن القضبان فى تركيا



جانب من بكاء أهالى ضحايا خروج قطار ركاب عن القضبان فى تركيا



جانب من خروج قطار ركاب عن القضبان فى تركيا ومصرع 24 شخصا



حادث خروج قطار ركاب عن القضبان فى تركيا



خروج قطار ركاب عن القضبان فى تركيا ومصرع 24 شخصا



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