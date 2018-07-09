صور.. اليابان تدفع بشاحنات مياه صالحة للشرب فى هيروشيما بعد فيضانات مدمرة

كتب عبد الوهاب الجندى

دفعت السلطات اليابانية، بشاحنات كبيرة محملة بالمياه فى منطقة ميهارا، محافظة هيروشيما، بعد أن ضربتها الأمطار الغزيرة والفيضانات مما أدى إلى انقطاع المياه الصالحة للشرب، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وتسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت على غرب اليابان على مدى أيام عدّة، فى مقتل 75 شخصًا على الأقل، وفق حصيلة رسمية مرشحة للارتفاع، فى وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود 88 قتيلا فضلا عن 58 مفقودا.

وهذه واحدة من أخطر الكوارث من هذا النوع فى السنوات الأخيرة فى اليابان، حيث تجاوز عدد الضحايا الحالى العددَ الذى سُجّل خلال الانهيارات الأرضية فى هيروشيما فى عام 2014، حيث بلغ عدد الوفيات آنذاك 74 حالة.



الحصول علي المياه فى اليابان



السلطات اليابانية تدفع بالمياه



طابور المياه