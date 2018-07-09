صور.. إصابة 3 أشخاص بحريق دراجة نارية بالسويس



جانب من الحادث



جانب من الحادث

كان العميد عيد سعيد، مأمور قسم السويس، قد تلقى إخطارا باستعمال النيران لدرجة نارية كان يستقلها ثلاثة أشخاص اصطدموا بميكروباص بشارع الجيش بحى الأربعين مما أدى لحريق موتوسيكل وإصابة الثلاثة بالحروق.وقال مصدر طبى بالسويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الحروق بمستشفى السويس العام، لافتا إلى أن نسبة الحروق تصل من 40 إلى 50%.