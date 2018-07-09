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الإثنين، 09 يوليه 2018 08:44 م
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صور.. إصابة 3 أشخاص بحريق دراجة نارية بالسويس

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:56 م
صور.. إصابة 3 أشخاص بحريق دراجة نارية بالسويس جانب الحادث
السويس - سيد نون
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أصيب 3 أشخاص فى اشتعال النيران بدرجة نارية، إثر اصطدامها بسيارة ميكروباص بشارع الجيش بحى الأربعين بمحافظة السويس وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان العميد عيد سعيد، مأمور قسم السويس، قد تلقى إخطارا باستعمال النيران لدرجة نارية كان يستقلها ثلاثة أشخاص اصطدموا بميكروباص بشارع الجيش بحى الأربعين مما أدى لحريق موتوسيكل وإصابة الثلاثة بالحروق. 

وقال مصدر طبى بالسويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الحروق بمستشفى السويس العام، لافتا إلى أن نسبة الحروق تصل من 40 إلى 50%.
 
 
جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث 

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث 
 
 
 

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