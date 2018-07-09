س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة نفاذ صادرات المستحضرات الطبية لأفريقيا

كتب - إسلام سعيد

بعد أن أطلق المجلس التصديرى للصناعات الطبية مبادرة "إيجى كووب" لمساعدة الشركات المصدرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات ومواد البناء والصناعات الكيماوية على الدخول فى السوق الأفريقى لزيادة صادراتهم، يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة وإجاباتها حول المبادرة ودورها وتأثيرها.

ما مبادرة "إيجى كووب" لنفاذ الصادرات إلى أفريقيا؟

هى مبادرة أطلقها المصدرون من قطاع الأدوية والتجميل، والأجهزة الطبية بهدف النفاذ بالصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتمتد إلى القطاعات والمنتجات الأخرى التى عليها، طلب فى هذه الأسواق، وذلك من خلال إيجاد حلول تواجد، للشركات المصرية بنفسها وبإتاحة بضائعها فى الأسواق، الأفريقية المستهدفة.

كيف تستفيد الصادرات من المبادرة شركة إيجى كووب ؟

-من خلال مقراتها ومنظومتها التخزينية فى الأسواق الأفريقية حيث تخصص EGYCOPP مساحة إدارية للشركات المصدرة لتواجد مندوب مبيعاتها وتخزين بالتة عينات بمخازنها.

-تساعد EGYCOPP الشركات المصدرة فى ايجاد وتعيين مندوبى البيع المحليين (فى حالة عدم وجود مندوب) من خلال شركات موارد بشرية متخصصة.

-تقوم EGYCOPP بالمعاونة فى إدارة مندوبى البيع إداريا وتقوم الشركة المصدرة بالإدارة التجارية أما النواحى المالية فتكون من اختصاص EGYCOPP

ما أوجه التخفيف على المصدرين من خلال الشركة الجديدة؟

-يقوم مندوبو بيع الشركات ببيع وتصريف البضاعة وفقا للسياسة البيعية الخاصة بالشركة.

-تقوم EGYCOPP بتسليم البضاعة إلى العملاء بناء على تمام التحصيل النقدى أو التسهيلات الممنوحة من الشركة المصدرة من خلال منظومة ضمان صادرات.

-تقوم EGYCOPP بإفادة الشركة المصدرة بكامل التكاليف والمصروفات التى تم صرفها على الشحنات لإتمام السداد والتسوية المالية.

-تقوم EGYCOPP من خلال برنامج ERP بمراقبة المخزون والتواصل مع الشركات المصدرة لترتيب وإدارة مستويات المخزون والتأكد من توافر البضائع فى الأسواق فى إطار السياسة الموضوعة من الشركة المصدرة.

ما النطاق الجغرافى لعمل شركة EGYCOPP؟

تعمل الشركة على 3 مراحل الأولى من خلال أسواق كينيا والمغرب وزامبيا خلال عام 2018، ثم أوغندا والسنغال ومورشيس فى 2019، ثم ساحل العاج وأثيوبيا وانجولا بحلول 2020.

هناك أزمة فى تسجيل شركات الأدوية.. كيف ستتعامل معها الشركة الجديدة؟

تقوم EGYCOPP بتسجيل ملفات الدواء نيابة عن الشركات المصدرة وفقا للضوابط المختلفة والخاصة بكل سوق وترتيب التواجد بمكتب علمى.

كيف يمكن للمصدرين الاستفادة من خدمات الشركة ؟

التعاقد على العضوية وتحديد الأسواق المطلوبة

تحديد المنتجات المطلوب التعامل بها.

سداد قيمة الاشتراك على النحو التالى:

1200 دولار أمريكى رسم عضوية سنوى.

250 دولار شهرى / للسوق ( تسدد ربع سنويا) نظير الخدمات التى تم توضيحها.

ما هى مراحل عمل EGYCOPP بالفترة المقبلة

1 _ التعاقد على الأسواق المستهدفة

2 _ تعيين مندوب البيع بمساعدة ايجيكوب

3 تسليم «ايجيكوب - المنطقه الحرة» بالتة العينات

4 قيام مندوب البيع بمجهودات البيع والحصول على طلبات الشراء

5- تسليم الشحنات للمنطقة الحرة ( بموجب عقد بضاعة تحت التصريف)

6- تقوم ايجيكوب نيابة عن العميل بالشحن البحرى والتخليص الجمركى وسداد الرسوم والضرائب المختلفة فى بلد الوصول والتخزين وإصدار فواتير البيع. ( البيع على أساس DDP(

7- تقوم ايجيكوب بتسليم البضاعة المباعة إلى العميل بعد إتمام عملية السداد النقدى

8 – تقوم ايجيكوب بالتسويات الماليه وسداد قيمة البضاعة تحت التصريف بالسعر المتفق عليه.